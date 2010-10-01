Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту

По информации лондонского издания «Daily Mail», британский клуб желает расторгнуть контракт с испанским специалистом Унаи Эмери. Ему на смену рассматриваются разные тренеры. Помимо Маурисио Почеттино, в списке есть имя главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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«Арсенал» рассматривает кандидатуру Нуну Эшпириту Санту на замену Эмери

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«Арсенал» может заменить Эмери наставником «Вулверхэмптона»

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Португальский футболист и тренер, играл на позиции вратаря.
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