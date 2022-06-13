Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных вооружений Киеву, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.