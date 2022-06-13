Будьте в Плюсе

Эмин Агаларов: «Вместо кинозалов останутся коробки», в которых «можно играть в теннис»

О том, как торгово-развлекательные центры и выставочные комплексы выживают в условиях ухода международных компаний, первый вице-президент Crocus Group рассказал РБК.
РБК
Агаларов считает киноиндустрию наиболее пострадавшей отраслью в текущей геополитической ситуации.
ФАН
Основными генераторами трафика с ключевыми локациями в торговых центрах были сети H&M, Zara, Adidas и кинотеатры, рассказывает Агаларов.
РБК
Агаларов убежден, что западные ретейлеры продолжают платить за аренду, поскольку рассчитывают возобновить работу в России.
РБК

Подробнее о событии

Агаларов: «Вместо кинозалов будут глухие коробки»
Infox.ru10:15
Эмин Агаларов рассказал, как восстановить киноиндустрию
ФАН10:10
Эмин Агаларов: «Вместо кинозалов останутся коробки», в которых «можно играть в теннис»
РБК08:06
Эмин Агаларов заявил, что кинотеатры скоро превратятся в «глухие коробки»
Газета.Ru09:12
Эмин Агаларов: кинотеатры превратятся в глухие коробки для тенниса
Культуромания09:09
Агаларов: киноиндустрия РФ на грани
Infinica08:55
Певец Эмин Агаларов: «Вместо кинозалов останутся коробки», в которых «можно играть в теннис»
Центральная Служба Новостей09:23

Интересное

The American Conservative: состояние здоровья Байдена помешает ему переизбраться

Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.
РИА Новости08:49

Посол Мельник обвинил Германию в негостеприимном приёме украинских беженцев

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам.
RT на русском09:05

Президент Украины Зеленский обратился к евреям с просьбой усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом усилить санкции против России и поспособствовать ускорению поставок западных вооружений Киеву, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.
РИА Новости08:40

Умер убивший афганского диктатора Амина спецназовец «Альфы» Плюснин

Амин был смертельно ранен осколком гранаты, которую Плюснин кинул во время штурма резиденции афганского диктатора советским спецназом 27 декабря 1979 года.
РБК08:41

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк сообщила, что санкции не повлияли на лечение матери

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, в соцсети проинформировала о влиянии напряженной мировой ситуации на лечение матери.
Центральная Служба Новостей03:09

Президент Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.
РИА Новости07:17

Вице-премьер Борисов: массовое производство самолетов в России начнется через 3-5 лет

России потребуется 3-5 лет, чтобы выйти на серийное производство нужного числа российских самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости06:32

Минобороны России сообщило об уничтожении переданной США военной техники украинских войск

Российские войска уничтожили в Донбассе крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости05:22

Агентство Autocar Japan заявило, что автопром Японии считает убытки от потери авторынка РФ

Местные автопроизводители ждут скорейшего разрешения украинского конфликта: как только геополитическая ситуация нормализуется, японские марки начнут возвращаться в РФ.
CarsWeek.ru09:31

Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.
РИА Новости03:39