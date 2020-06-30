Коронавирус

КомпанияКомпанияЭмин Агаларов из-за кризиса продал три машины

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов был вынужден продать несколько машин. Об этом он рассказал в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК. По словам предпринимателя, компания сейчас переживает непростые времена.
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Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью
 проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
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