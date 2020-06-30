с чего всё началось

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов был вынужден продать несколько машин. Об этом он рассказал в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК. По словам предпринимателя, компания сейчас переживает непростые времена.

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 568

Авто Российский UAZ Hunter протестировали в Японии В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car. 58

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 341

Технологии Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.

Политика В случае перепродажи Турцией С-400 Россия может применить санкции Россия имеет право применить против Анкары санкции, если она согласится на предложение США перепродать ей российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 27

Общество В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.

Политика Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России Ране Кадыров сообщал, что у президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок. 44

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. 2

Происшествия Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах. 96

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. 935

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 33