Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЭмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга. КБ занимается разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника VRT300.
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Как сообщается
 в пресс-релизе холдинга, соглашение подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор Tawazun Тарек Абдуль Рахим Аль-Хосани.
Коммерсантъ03:34

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Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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