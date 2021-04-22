Предварительные оценки показывают, что достижение текущих целей по выпуск электронных карт способно дать банкам экономию на 54 млрд рублей. Несмотря на это, даже при увеличении доли выпуска цифровых карт рассчитывать на увеличение ставок по депозитам и снижение по кредитам не стоит.

С чего всё началось Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей, оценили в НРА. Отмечается, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска уже действующих платежных средств. Известия 17:15