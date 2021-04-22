Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эмиссия цифровых карт сэкономит банкам в РФ более 54 млрд рублей

Предварительные оценки показывают, что достижение текущих целей по выпуск электронных карт способно дать банкам экономию на 54 млрд рублей. Несмотря на это, даже при увеличении доли выпуска цифровых карт рассчитывать на увеличение ставок по депозитам и снижение по кредитам не стоит.В источнике
Регион online
ФАН
Парламентская газета
ПолитРоссия
Известия
Политическая Экспертиза
Экономика сегодня
РИАМО
Народные новости
Евразия Daily
Рамблер
Комсомольская правда

С чего всё началось

Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей

По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей, оценили в НРА. Отмечается, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска уже действующих платежных средств.
Известия17:15

Подробнее о событии

Банки сэкономят до ₽54 млрд на выпуске цифровых карт

Рамблер03:43

Российские банки сообщили о росте популярности цифровых карт

Экономика сегодня21:47

Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей

Известия17:15

Пандемия увеличила спрос на цифровые банковские карты

РЕН ТВ19:09

Российские банки спрогнозировали рост спроса на цифровые карты

ФАН18:16

СМИ: пандемия дала импульс развитию в России виртуальных банковских карт

Парламентская газета17:50

Банки сэкономят до 54 миллиардов рублей на выпуске цифровых карт

Комсомольская правда20:38
Интересное

Российские и таджикские военнослужащие уничтожили условных боевиков в Таджикистане

Подразделения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе совместного тактического учения на полигонах Момирак и Самбули.
Военное дело04:43

Минус госдолг США: Россия сокращает кредитование американской экономики

За малую долю На фоне ужесточения санкционной риторики и повышения вероятности введения новых санкций против России стремление отказаться от использования американских долговых инструментов выглядит вполне логичным, отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.
Профиль20 апреля в 10:05