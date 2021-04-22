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Экономика

Эмиссия цифровых карт сэкономит российским банкам более 54 млрд рублей

Российские банки спрогнозировали также увеличение спроса на этот финансовый инструмент - до конца года организации планируют нарастить их долю до 30-40%, а на горизонте двух-пяти лет до 40-50%, сообщает "Известия". Выпуск цифровых карт позволит банкам сэкономить до до 54 миллиардов рублей.В источнике
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С чего всё началось

Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей

По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей, оценили в НРА. Отмечается, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска уже действующих платежных средств.
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