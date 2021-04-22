Российские банки спрогнозировали также увеличение спроса на этот финансовый инструмент - до конца года организации планируют нарастить их долю до 30-40%, а на горизонте двух-пяти лет до 40-50%, сообщает "Известия". Выпуск цифровых карт позволит банкам сэкономить до до 54 миллиардов рублей.

С чего всё началось Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей, оценили в НРА. Отмечается, что издержки будут сокращаться постепенно по мере эмиссии новых и перевыпуска уже действующих платежных средств. Известия 17:15