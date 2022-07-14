ForbesЭмитенты из России нашли в Великобритании трасти на смену Citibank и Bank of New YorkВ мае один из крупнейших трасти, американский Bank of New York Mellon, предупредил держателей российских облигаций, что не сможет выполнять функции трасти из-за санкций Евросоюза, писал РБК.ForbesСмену трасти на i2CapMark подтвердил представитель Nordgold (ранее доверительным управляющим был Citibank).РБККомпания меняет доверительного управляющего по выпуску облигаций BRTS-26 (объем выпуска $350 млн, срок погашения — сентябрь 2026 года).РБКПо данным регистрационной палаты Великобритании, i2CapMark была создана в 2016 году и оказывает услуги, связанные с финансовым посредничеством.РБКЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaРБКПодробнее о событииЭмитенты из России нашли в Великобритании трасти на смену Citibank и Bank of New YorkForbes01:54Российские компании нашли трасти на замену Citibank и Bank of New YorkРБК01:00Ряд российских компаний сменили американских трасти Citi и BNY на британскогоFrank Media02:11Показать все источникиОценить1Поделиться