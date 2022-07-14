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Эмитенты из России нашли в Великобритании трасти на смену Citibank и Bank of New York

В мае один из крупнейших трасти, американский Bank of New York Mellon, предупредил держателей российских облигаций, что не сможет выполнять функции трасти из-за санкций Евросоюза, писал РБК.
Forbes
Смену трасти на i2CapMark подтвердил представитель Nordgold (ранее доверительным управляющим был Citibank).
РБК
Компания меняет доверительного управляющего по выпуску облигаций BRTS-26 (объем выпуска $350 млн, срок погашения — сентябрь 2026 года).
РБК
По данным регистрационной палаты Великобритании, i2CapMark была создана в 2016 году и оказывает услуги, связанные с финансовым посредничеством.
РБК

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Эмитенты из России нашли в Великобритании трасти на смену Citibank и Bank of New York
Forbes01:54
Российские компании нашли трасти на замену Citibank и Bank of New York
РБК01:00
Ряд российских компаний сменили американских трасти Citi и BNY на британского
Frank Media02:11
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