Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Об этом сообщает британское издание The Economist.
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Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
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Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
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Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС.
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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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Транспорт

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Российская газета 09:40
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Проверив на соответствие «золотому сечению» внешность каждого 600 исследуемых автомобилей, выпущенных за последние 10 лет, эксперты пришли к выводу, что самым привлекательным и красивым считается дизайн кабриолета Smart ForTwo Cabrio 2016 года выпуска с показателем соответствия 98,83% из 100.
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Носки Майкла Джексона хотят продать на аукционе за 2 миллиона долларов

Вместе с носками на продажу будут выставлены и другие вещий Майкла: его светящийся костюм из Victory Tour (стартовая цена $20 тыс.), майка Chicago Bulls, подписанная Джексоном и Майклом Джорданом, тоже продается за первоначальные $20 тыс.
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Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие

ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.
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Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове

Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
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Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
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Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
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«Краснодар» и «Трабзонспор» объявили составы на матч Лиги Европы

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Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
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Нэйт Диас объявил о завершении карьеры после поражения от Масвидаля

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"При пожаре в жилом доме в Уфе пострадали 11 человек, в том числе шесть детей, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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Во Владимире случился второй за день пожар в автобусе

Площадь пожара составила 0,1 кв. м. Напомним, во Владимире это третий за неделю и второй за день пожар в автобусе.
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Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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