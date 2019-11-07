Политика
Газета.RuЭммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить "большую ошибку". По его мнению, Евросоюз должен проснуться и перестать полагаться на США, особенно в условиях "смерти мозга" НАТО.
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Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика
Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Кино
Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти
Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека».
Пятый канал 10:55
Политика
Германия загружает «Северный поток-2»
Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
The GEEK вчера в 06:48
Футбол
«Зенит» прокомментировал переименование станции «Новокрестовская»
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит».
Gazeta.SPb 13:26
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews вчера в 06:30
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге
За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера "Лента".
Газета.Ru 15:31
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33