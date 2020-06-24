Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади. Глава государства отметил, что советский народ смог одолеть "страшное зло".

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

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