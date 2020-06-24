Политика
РИА НовостиЭмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади. Глава государства отметил, что советский народ смог одолеть "страшное зло".
Читать в источнике
Оценить179
Подробнее о событии
Показать все источники
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина на параде Победы попала на видео
Комсомольская правдавчера в 10:06
Ветеран помахал кулаком в поддержку слов Путина про уничтожение врагов
Экономика сегоднявчера в 04:00
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском вчера в 19:32
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Наука
Бразильские ученые учатся выявлять коронавирус по голосу
Исследователи Университета штата Сан-Паулу начали разработку системы распознавания нарушений дыхания - одного из симптомов нового типа коронавируса - посредством анализа речи.
Российская газета 23 июня в 00:34
Кино
Netflix показал сестру Шерлока Холмса
Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.
Kinonews.ru 00:22
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Известия вчера в 15:48
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение
Группа французских и китайских экологов нашли в образцах грунта и воды, полученных со дна Марианской впадины, следы токсичной метилированной ртути в значительных количествах.
Gazeta.SPb 00:13
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало в четверг, 25 июня и продлится по 1 июля включительно.
URA.Ru вчера в 22:54
Общество
В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию
Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Общество
На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию
C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru вчера в 17:50
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Происшествия
Житель Тюменской области обманул сахалинцев почти на 3 млн рублей
Сахалинские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Тюменской области.
АСТВ 00:06
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
Армия и оружие
Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов
Возле базы РФ Хмеймим в Сирии российские военные сбили беспилотники террористов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Аргументы и Факты 23 июня в 16:15
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Экономика
Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам «Транснефти»
В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%).
ТАСС вчера в 06:02
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49