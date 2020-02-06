Экономика
ПРАЙМ«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
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