Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд

Происшествия В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Общество ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Технологии Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.