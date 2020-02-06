Экономика
ПРАЙМ«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
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Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
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Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
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Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Общество
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В Чувашии совместили посты главы и премьер-министра
«В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в указе врио главы региона.
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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Все грузовые пункты пропуска на границе между Дальним Востоком и Китаем открыты для транспортировки.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Происшествия
В Ялте волной смыло в море двух человек
Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.
Футбол
Неймар назвал лучшего футболиста в истории из тех, кого видел
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате
Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
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Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке
Лионель Месси на тренировке повздорил с голкипером «Барселоны» Марко-Андре тер Штегеном.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Экономика
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
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Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
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Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
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Футбол
Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»
"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.