Экс-советник в конгрессе Коэн: Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — считает Коэн.