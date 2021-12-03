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Эндокринолог Павлова: сильная усталость является одним из главных симптомов омикрон-штамма

Выраженное чувство усталости может быть признаком заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса.
Радио Sputnik
Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik сообщила
, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Lenta.ru
Чувство усталости в этом случае вызвано изменениями в иммунной системе, головном мозге или в тканях нервной системы.
Московский Комсомолец
"Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость", — указала специалист.
Московский Комсомолец

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Эндокринолог Павлова: сильная усталость - один из главных симптомов заражения омикрон-штаммом
Газета.Ru20:52
Как отличить заражение омикрон-штаммом от обычной усталости? Совет врача
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