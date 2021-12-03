Lenta.ruЭндокринолог Павлова: сильная усталость является одним из главных симптомов омикрон-штаммаВыраженное чувство усталости может быть признаком заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса.Радио SputnikВрач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik сообщила, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.Lenta.ruЧувство усталости в этом случае вызвано изменениями в иммунной системе, головном мозге или в тканях нервной системы.Московский Комсомолец"Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость", — указала специалист.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРоссийская газетаLife.ruNewInformФАНПетербургский дневникПодробнее о событииЭндокринолог Павлова: сильная усталость - один из главных симптомов заражения омикрон-штаммомГазета.Ru20:52Как отличить заражение омикрон-штаммом от обычной усталости? Совет врачаРадио Sputnik18:00Самое цитируемоеВрач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом «омикрона»Российская газета19:51Эндокринолог Павлова: сильная усталость является одним из главных симптомов омикрон-штаммаLenta.ru19:16Врач-эндокринолог Павлова: усталость может быть признаком заражения омикрон-штаммомФАН19:05Врач Павлова: усталость при штамме «омикрон» не отличить от обычной самостоятельноРИА Новости18:20Врач Павлова: сильная усталость не всегда является симптомом «омикрона»News.ru20:35Показать ещёОценить48Поделиться