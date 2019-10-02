Здоровье
РИА НовостиЭндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
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Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.RT на русскомвчера в 08:39
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Российский эндокринолог — о диетах, биологически активных добавках и детском питании
RT на русскомвчера в 08:39
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