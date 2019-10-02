Здоровье
Российская газетаЭндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Попытки поправить здоровье с помощью витаминов без консультации со специалистом могут привести к серьезным проблемам. Об этой опасности в интервью RT предупредила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.
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с чего всё началось
Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.RT на русскомвчера в 08:39
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Российский эндокринолог — о диетах, биологически активных добавках и детском питании
RT на русскомвчера в 08:39
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