Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаЭндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Попытки поправить здоровье с помощью витаминов без консультации со специалистом могут привести к серьезным проблемам. Об этой опасности в интервью RT предупредила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.
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Российский эндокринолог — о диетах, биологически активных добавках и детском питании

Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.
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