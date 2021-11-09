Кризис с электроэнергией в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них.

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