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Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита

Кризис с электроэнергией в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них.В источнике

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Times: энергетический кризис в Китае грозит дефицитом товаров в глобальном масштабе
ТАСС14:39
Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита
Коммерсантъ07:56
Times: энергокризис в Китае грозит дефицитом товаров по всему миру
Комсомольская правда11:47
Энергетический кризис в Китае грозит глобальным дефицитом
Banki Loans10:04
Times: из-за энергокризиса в Китае может возникнуть дефицит товаров
Lenta.ru09:29
Энергетический кризис в Китае грозит сокращением производств и подорожанием товаров
Первый Севастопольский08:27
Энергетический кризис в Китае может повлечь за собой глобальный дефицит
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