Кризис с электроэнергией в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них.В источнике
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах, сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в транспортной отрасли.
Авторы статьи в популярном британском издании The Telegraph пишут о том, что глава российского государства Владимир Путин с одобрением наблюдает за происходящим на белорусской границе, а также пользуется случаем атаковать Европу, передает solenka.info со ссылкой на портал ИноСМИ.