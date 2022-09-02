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Энергетическое влияние России на Европу «почти закончилось»

Европейские политики, однако, считают сокращение поставок политическим маневром, призванным посеять неопределенность в блоке из 27 стран и поднять цены на энергоносители на фоне натиска Кремля на Украину.
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«Европа движется к очень трудной зиме, вероятно, к двум годам очень трудной адаптации с большим количеством экономических проблем. Но тогда Европа, по сути, станет более независимой с более диверсифицированным составом», — сказал Демаре.
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Агата Демаре, директор по глобальным прогнозам в исследовательской и консалтинговой фирме The Economist Intelligence Unit, заявила CNBC, что Кремль, похоже, использует энергоресурсы в качестве оружия и «сжигает мосты» с Европой, пока еще может.
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Поставки были прекращены по причине отказа Софии платить за газ в рублях по новой схеме.
Общественная служба новостей

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СМИ: Энергетическое влияние России на Европу «почти закончилось»
Общественная служба новостей07:32
Энергетические воздействие России на Евросоюз «практически закончилось»
R.Life06:39
Энергетическое влияние РФ на Евросоюз «почти закончилось»
В Татарстане06:24
Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»
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Энергетическое влияние России на Европу «почти закончилось»
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