Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО несёт часть ответственности за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.