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Энергетик Эберхарт: отказ Эр-Рияда выполнять просьбы США говорит о его близости с Москвой

«Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли», — написал он.
RT на русском
Однако в Саудовской Аравии рассчитывают, что баррель нефти будет стоить примерно 100 долларов.
Комсомольская правда
Эберхарт считает, что именно попытки президента Штатов добиться собственных политических целей за счёт Ирана и стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи нефти.
Life.ru
Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном.
РИА Новости

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Энергетик Эберхарт: отказ Эр-Рияда выполнять просьбы США говорит о его близости с Москвой
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