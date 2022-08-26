Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО несёт часть ответственности за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) — состояние украинских военнослужащих, написал в американском издании The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
Бывший охранник Ельцин-центра, который в декабре прошлого года пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галереей, в которой эта работа хранится, и направил в ее фонд 5 тыс. руб. Об этом рассказал его адвокат Алексей Бушмаков на заседании суда, передает "РИА Новости".