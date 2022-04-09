Lenta.ruЭнергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗЧем уникальна марка Urals, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.РИА НовостиГромов заявил, что российскую нефть можно назвать незаменимой для Европы.Lenta.ruСанкции и транспортные проблемы усложнили продажу российской нефти за рубеж.Радио SputnikЭнергетик сообщил, что за последние несколько недель российские компания частично смогли перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в другие регионы мира.РЕН ТВЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняТелеканал 360°Комсомольская правдаЯмал-МедиаРЕН ТВГазета.RuПодробнее о событииЭнергетик назвал преимущества российской нефтиРЕН ТВ21:18Эксперт объяснил ценность нефти Urals как экспортного товараРадио Sputnik19:00Самое цитируемоеЭксперт Громов: российская нефть по параметрам идеально подходит для европейских НПЗРИА Новости19:15Энергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗLenta.ru20:34Энергетик Громов заявил, что российская нефть марки Urals идеально подходит НПЗ ЕвропыТелеканал 360°20:25Эксперт Громов указал на два преимущества России в экспорте нефтиLife.ru19:17Энергетик Громов заявил, что все европейские НПЗ «заточены под российскую нефть»Комсомольская правда21:00Показать ещёОценить54Поделиться