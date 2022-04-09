Будьте в Плюсе

Энергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗ

Чем уникальна марка Urals, рассказал в интервью радио Sputnik
 эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
РИА Новости
Громов заявил, что российскую нефть можно назвать незаменимой для Европы.
Lenta.ru
Санкции и транспортные проблемы усложнили продажу российской нефти за рубеж.
Радио Sputnik
Энергетик сообщил, что за последние несколько недель российские компания частично смогли перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в другие регионы мира.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Энергетик назвал преимущества российской нефти
РЕН ТВ21:18
Эксперт объяснил ценность нефти Urals как экспортного товара
Радио Sputnik19:00
Самое цитируемое
Эксперт Громов: российская нефть по параметрам идеально подходит для европейских НПЗ
РИА Новости19:15
Энергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗ
Lenta.ru20:34
Энергетик Громов заявил, что российская нефть марки Urals идеально подходит НПЗ Европы
Телеканал 360°20:25
Эксперт Громов указал на два преимущества России в экспорте нефти
Life.ru19:17
Энергетик Громов заявил, что все европейские НПЗ «заточены под российскую нефть»
Комсомольская правда21:00

Интересное

Депутат Рады Наливайченко: Украина планирует начать ликвидировать российских военных

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости20:23

WP: США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) помешала конгрессу принять законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины.
RT на русском19:42

Байден подписал закон о запрете на импорт российских нефти и газа

Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта энергоносителей из России и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба Белого дома.
РБК20:05

Мадуро: Запад хочет войны с Россией, чтобы покончить с многополярностью

Западные страны хотят войны с Россией для того, чтобы расчленить ее, а медийная диктатура оправдывают эскалацию с их стороны.
Газета.Ru20:26

Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО

Соединенные Штаты предлагали Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.
РБК21:24

ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Банк России с 18 апреля разрешает банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.
Коммерсантъвчера в 15:06

«Ашан» намерен внедрить в магазинах Систему быстрых платежей для оплаты покупок

Популярная среди жителей России сеть продуктовых универсамов "Ашан" планирует ввести нововведение во всех своих магазинах.
ГЛАС.RU21:18

Пленный летчик ВСУ: эвакуировать «Азов» из Мариуполя не удалось из-за плохой организации

Попытка эвакуации на вертолета руководства украинского неонацистского полка "Азов" из Мариуполя провалилась из-за плохой организации.
Газета.Ru21:57

Глава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцев

По словам главы НПФ, увеличение продолжительности жизни россиян способствует тому, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на шесть месяцев.
Lenta.ru18:43

Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеров

"Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение", — отметил специалист.
РИА Новости20:15