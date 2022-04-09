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Энергетик Громов назвал российскую нефть Urals идеальной и незаменимой для европейских НПЗ

Чем уникальна марка Urals, рассказал в интервью радио Sputnik
 эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
РИА Новости
Громов заявил, что российскую нефть можно назвать незаменимой для Европы.
Lenta.ru
Отмечается, что размер скидки на сырье побил все рекорды на фоне отказа от российских нефтепродуктов в Европе и США.
Взгляд.ру
Энергетик сообщил, что за последние несколько недель российские компания частично смогли перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в другие регионы мира.
РЕН ТВ

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