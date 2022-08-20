ФАНЭнергетик Юшков указал на попытку Киева напомнить о себе компенсацией поставок по «СП»Правительство Украины предложило компенсировать поставки газа в Европу, пока идут технические работы на «Северном потоке».ФАНИдеи Киева компенсировать поставки по «Северному потоку» являются не более чем попыткой напомнить о себе, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, 20 августа сообщает «Лента.ру».ИА Красная Весна19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября.Lenta.ruВ связи с проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНYakutsk.ruПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииЭнергетик Юшков указал на попытку Киева напомнить о себе компенсацией поставок по «СП»ФАН18:00Аналитик Юшков назвал идею Киева компенсировать поставки газа в Европу напоминанием о себеLenta.ruвчера в 12:26Самое цитируемоеАналитик Юшков назвал идею Киева компенсировать газовые поставки в Европу напоминанием о себеYakutsk.ruвчера в 14:10Аналитик Юшков обозначил условие, при котором Россия согласится запустить «Северный поток – 2»Политическая Экспертизавчера в 13:18Киев пытается напомнить о себе, предлагая расширить транзит газа — экспертИА Красная Веснавчера в 12:46Идею Украины компенсировать поставки по «Северному потоку» объяснил аналитик ЮшковNVLвчера в 13:53Показать ещёОценить56Поделиться