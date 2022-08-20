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Энергетик Юшков указал на попытку Киева напомнить о себе компенсацией поставок по «СП»

Правительство Украины предложило компенсировать поставки газа в Европу, пока идут технические работы на «Северном потоке».
ФАН
Идеи Киева компенсировать поставки по «Северному потоку» являются не более чем попыткой напомнить о себе, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, 20 августа сообщает «Лента.ру».
ИА Красная Весна
19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября.
Lenta.ru
В связи с проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.
Lenta.ru

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Энергетик Юшков указал на попытку Киева напомнить о себе компенсацией поставок по «СП»
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Аналитик Юшков назвал идею Киева компенсировать поставки газа в Европу напоминанием о себе
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