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Энергетики компании «Россети Урал» восстановили нарушенное электроснабжение Екатеринбурга

Сразу в нескольких районах Екатеринбурга произошло отключение электричества.
Московский Комсомолец
Как передает ГТРК "Урал", по причине блэкаута остановились трамваи и вагоны метро, перестали работать светофоры.
Smotrim.ru
На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.
Областная газета
В течение часа электроснабжение было восстановлено.
Znak.com

С чего всё началось

В нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество
В нескольких районах Екатеринбурга произошел массовый сбой в работе электросетей. По словам читателей URA.RU, обесточены оказались небоскреб «Высоцкий», здание Свердловского областного суда, офисы банков и светофоры. Официально причина еще не установлена.
URA.Ru02:49

Подробнее о событии

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Энергетики компании «Россети Урал» восстановили нарушенное электроснабжение Екатеринбурга
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