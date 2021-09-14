Флагманы Samsung Galaxy S21 получили интерфейс One UI 4.0 на базе Android 12

Samsung должна была выпустить бета-версию прошивки One UI 4.0 на базе Android 12 для своих флагманских смартфонов Galaxy S21 9 сентября, однако этого не случилось — по какой-то причине выпуск её был отложен.