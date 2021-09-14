В нескольких районах Екатеринбурга произошел массовый сбой в работе электросетей. По словам читателей URA.RU, обесточены оказались небоскреб «Высоцкий», здание Свердловского областного суда, офисы банков и светофоры. Официально причина еще не установлена.
Samsung должна была выпустить бета-версию прошивки One UI 4.0 на базе Android 12 для своих флагманских смартфонов Galaxy S21 9 сентября, однако этого не случилось — по какой-то причине выпуск её был отложен.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.