Энергетические компании предлагают создать специализированный фонд с госучастием для работы с долгами перед предприятиями энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Энергетики попросили о создании фонда для решения проблемы долгов ЖКХ

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