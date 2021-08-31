Lenta.ru«Энергоатом» и Westinghouse Electric договорились о работах на Хмельницкой АЭСУкраинский «Энергоатом» и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).Lenta.ruПервый энергоблок Хмельницкой АЭС будет пилотным проектом, в дальнейшем планируется построить еще четыре блока по американской технологии.Взгляд.руСтоимость проекта составляет 30 миллиардов долларов.Эхо МосквыВ 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».Взгляд.руЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиИзвестияПрофильЭкономика сегодняRT на русскомПолитическая ЭкспертизаГазета.RuПодробнее о событииЗеленский: «Энергоатом» и Westinghouse намерены построить на Украине пять атомных энергоблоковРИА Новости12:23Зеленский заявил о планах строительства на Украине пяти энергоблоков АЭС по технологии СШАТАСС11:52Украина подписала с Westinghouse меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭСRT на русском11:02«Энергоатом» и Westinghouse Electric договорились о работах на Хмельницкой АЭСLenta.ru11:38Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве 5 атомных энергоблоковЭхо Москвы11:32Зеленский договорился с Westinghouse о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭСИзвестия11:31Зеленский сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компанииВзгляд.ру11:41Показать ещёОценить144Поделиться