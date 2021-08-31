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«Энергоатом» и Westinghouse Electric договорились о работах на Хмельницкой АЭС

Украинский «Энергоатом» и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).
Lenta.ru
Первый энергоблок Хмельницкой АЭС будет пилотным проектом, в дальнейшем планируется построить еще четыре блока по американской технологии.
Взгляд.ру
Стоимость проекта составляет 30 миллиардов долларов.
Эхо Москвы
В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
Взгляд.ру

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