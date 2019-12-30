Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭнергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области автоматически отключился из-за срабатывания защиты, причины произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
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Защита сработала на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС и отключила его

Интерфакс01:22

На Южно-Украинской атомной электростанции сработала система защиты

РБК01:56

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости02:25

Энергоблок украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

Известия02:36

На Южно-Украинской АЭС произошло отключение энергоблока

Московский Комсомолец01:42

Защита отключила от сети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

Вести.Ru01:32

Третий энергоблок украинской АЭС отключился после срабатывания защиты

Lenta.ru02:36
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Авто

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 01 января в 11:42
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
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В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам через родных, поблагодарив всех за поддержку и молитвы.
Gazeta.SPb 02 января в 00:37
Здоровье

Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите

4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Московский Комсомолец Чита 00:38
Наука

Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей

Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Naked Science 30.12.19 в 12:50
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 26.12.19 в 19:01
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

RT на русском вчера в 12:25
Хоккей

Первый канал покажет полуфинал МЧМ-2020 Россия – Швеция

Полуфинальный молодежного чемпионата мира между Россией и Швеция по телевидению покажет Первый канал.
Sports.ru вчера в 14:59
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru вчера в 09:08
Политика

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия вчера в 09:22
Здоровье

Врач рассказал, как избежать депрессии зимой

Врач посоветовал бегать в парках, особенно днем, чтобы тем самым восполнить недостаток витамина D, который помогает справиться со стрессом.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.
Российская газета 02:51
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM вчера в 21:45
Футбол

Назван матч, который собрал больше всего зрителей в 2019 году

Портал Transfermarkt составил топ-10 наиболее посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год.
Матч ТВ 00:18
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
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