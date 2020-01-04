Общество

RT на русскомRT на русскомНа Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
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с чего всё началось
Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС утром 4 января был отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты, сообщает
 пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором станции.
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