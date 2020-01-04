Общество
RT на русскомНа Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
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Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
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Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради выступления на Coachella
Группа "Ленинград" воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Общество
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
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В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Политика
Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Член Совфеда Алексей Пушков высказался по поводу слов американского президента Дональда Трампа, который накануне заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
Госдеп запретил использовать соцсеть TikTok на служебных устройствах
Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США запретили сотрудникам запускать на служебных устройствах приложение социальной сети TikTok.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Белорусские НПЗ сообщают об отсутствии контрактов на поставку нефти из России и прекращении поставок сырья с 1 января.
Кино
Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»
Футбол
Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы
Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний
Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Общество