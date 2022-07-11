На конференции специалисты указали на то, что промышленные предприятия по всей Европе пытаются сократить расходы на энергию из-за роста цен и поэтому чаще прибегают к топливу, которое больше загрязняет окружающую среду.
Позиция Евросоюза и стран G7 в отношении российской операции на Украине, заключающаяся в осуждении Москвы и введении санкций, пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц.
С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона "тюменской матрешки": Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатами – 35,3 и 34,3 кредита на тысячу человек экономически активного населения.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области, а также три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.