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Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ

Французские энергоемкие компании переводят котлы с газа на мазут, опасаясь остановки производства из-за возможного возникновения дефицита газа, передает Reuters
, ссылаясь на заявления участников конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.
ПРАЙМ
На конференции специалисты указали на то, что промышленные предприятия по всей Европе пытаются сократить расходы на энергию из-за роста цен и поэтому чаще прибегают к топливу, которое больше загрязняет окружающую среду.
РБК
По словам главы одного из ведущих производителей шин Michelin Флорана Менего, компании также готовы в случае необходимости перейти на уголь.
BFM.ru
В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал руководителей крупных компаний готовиться к отключению российского газа как к наиболее вероятному сценарию и последующему дефициту энергии.
РБК

Подробнее о событии

Reuters: во Франции энергоемкие компании переходят на мазут на случай дефицита газа
BFM.ru23:19
Топ-менеджеры французских компаний сообщили о переходе на мазут вместо газа
РБК22:13
Франция переключается на нефть, опасаясь отключения российского газа
Profinance.ruвчера в 11:47
Во Франции задумались о переходе на мазут из-за нехватки газа из России
РЕН ТВ21:16
Французские энергетические компании переходят на мазут на фоне дефицита газа
Газета.Ru21:07
Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ
Интерфакс20:52
Энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа
Коммерсантъ21:59

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