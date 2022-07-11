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Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ

Энергоемкие компании Франции переводят газовые котлы на работу на мазуте, чтобы избежать перебоев в работе на случай сокращения поставок российского газа.
РБК
На конференции специалисты указали на то, что промышленные предприятия по всей Европе пытаются сократить расходы на энергию из-за роста цен и поэтому чаще прибегают к топливу, которое больше загрязняет окружающую среду.
РБК
В свою очередь министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал руководителей крупных компаний готовиться к отключению российского газа как к наиболее вероятному сценарию и последующему дефициту энергии.
РБК
Производство энергии на 29 из 56 ядерных реакторов было остановлено в результате проверок и ремонта.
Profinance.ru

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Топ-менеджеры французских компаний сообщили о переходе на мазут вместо газа
РБК22:13
Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ
Интерфакс20:52
Французские энергокомпании переходят на мазут из-за сокращения поставок российского газа
Общественная служба новостей21:17
Во Франции задумались о переходе на мазут из-за нехватки газа из России
РЕН ТВ21:16
Французские энергетические компании переходят на мазут на фоне дефицита газа
Газета.Ru21:07
Энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа
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