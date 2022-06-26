РИА НовостиЭнергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газаВедущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России.РИА НовостиПослание содержит призыв к населению и бизнесу "немедленно" ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.РИА НовостиЭнергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.РИА НовостиВ середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» на 40%.РБКЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMLife.ruТелеканал 360°ТК ЗвездаMASHГазета.RuВечерняя МоскваPetrogradПрофильАБНЯмал-МедиаКомсомольская правдаЭкономика сегодняМолваФАНPravda.RuПодробнее о событииLe Journal du Dimanche: жителей Франции призвали экономить электричествоТелеканал 360°00:53Ведущие энергокомпании Франции призвали население срочно начать экономить на потребленииПРАЙМ00:38Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсыИзвестия22:55Компании Engie, EDF и TotalEnergies Францию немедленно ограничить потребление энергииLenta.ru23:45Энергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газаРИА Новости23:40Во Франции призвали бизнес и граждан ограничить потребление энергииРоссийская газета00:33Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергииРБК22:02Показать ещёОценить725Поделиться