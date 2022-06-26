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Энергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газа

Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России.
РИА Новости
Послание содержит призыв к населению и бизнесу "немедленно" ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.
РИА Новости
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
РИА Новости
В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» на 40%.
РБК

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Le Journal du Dimanche: жителей Франции призвали экономить электричество
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Ведущие энергокомпании Франции призвали население срочно начать экономить на потреблении
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Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы
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Компании Engie, EDF и TotalEnergies Францию немедленно ограничить потребление энергии
Lenta.ru23:45
Энергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газа
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Во Франции призвали бизнес и граждан ограничить потребление энергии
Российская газета00:33
Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии
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