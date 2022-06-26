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Энергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газа

Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России.
РИА Новости
Послание содержит призыв к населению и бизнесу "немедленно" ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.
РИА Новости
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
РИА Новости
Отмечается, что подобная перспектива нанесет долгосрочный ущерб крупнейшей экономике Европы.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Le Journal du Dimanche: жителей Франции призвали экономить электричество
Телеканал 360°00:53
Ведущие энергокомпании Франции призвали население срочно начать экономить на потреблении
ПРАЙМ00:38
Ведущие французские энергокомпании обеспокоились ростом цен на ресурсы
Известия22:55
Компании Engie, EDF и TotalEnergies Францию немедленно ограничить потребление энергии
Lenta.ru23:45
Энергокомпании Франции призвали граждан срочно сократить потребление электричества и газа
РИА Новости23:40
Во Франции призвали бизнес и граждан ограничить потребление энергии
Российская газета00:33
Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии
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