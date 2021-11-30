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Энергокризис привел к рекордным показателям инфляции в ФРГ

Немецкое Федеральное статистическое управление отметило резкое увеличение цены импорта углеводородного сырья.
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Рост цен на нефть и газ стал причиной ускорения инфляции на 4,5%. Такого показателя Германия не видела последние 28 лет.
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Энергокризис привел к рекордным показателям инфляции в ФРГ.
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Основной причиной кризиса стал дисбаланс между спросом и предложением, поскольку экономика в значительной степени восстановилась с начала пандемии, а спрос на энергию растет.
ФАН

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