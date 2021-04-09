Развитие курорта "Ведучи" в Чечне потребует вложения около 2,5 млрд рублей в инфраструктуру энергообеспечения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики в Грозном.

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