Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

Энергообеспечение курорта «Ведучи» в Чечне потребует 2,5 млрд рублей инвестиций

Развитие курорта "Ведучи" в Чечне потребует вложения около 2,5 млрд рублей в инфраструктуру энергообеспечения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики в Грозном.В источнике
ПРАЙМ
Вести.Ru
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

В МЭР оценили темпы роста промпроизводства в Чечне

ПРАЙМ18:54

На инфраструктуру экономической зоны «Грозный» выделят полтора миллиарда рублей

Вести.Ru19:23

В Чеченской Республике будет создано более 500 новых рабочих мест к 2023 году

Минэкономразвития Россиивчера в 15:24

ОЭЗ «Грозный» возможно получит 1,5 млрд рублей на финансирование

Общественная служба новостейвчера в 15:00

Энергообеспечение курорта «Ведучи» в Чечне потребует 2,5 млрд рублей инвестиций

ТАССвчера в 15:52
Интересное