Число закрытых ИП в России выросло почти в два раза за год

Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло в 1,8 раза (на 82,8%), говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.