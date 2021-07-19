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Федун назвал дедлайн для перестройки нефтяного экспорта России

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР).
Finam.Ru
Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.
Finam.Ru
«Поэтому у России есть примерно десять лет на перестройку своих экспортных энергетических потоков, которую уже необходимо сделать сейчас», - подчеркнул Федун.
Нефтегазовая вертикаль
EU Green Deal предполагает снижение атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 года и переход на полностью чистые, избавленные от выбросов углекислого газа (CO₂) автомобили.
РБК

Подробнее о событии

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