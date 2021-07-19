Следователи возбудили уголовное дело после утопления двух малолетних сестер-близнецов в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимым задержание журналистки "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой на Чистопрудном бульваре в Москве и сообщил, что СЖР обратилось в МВД по этому поводу.
Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, поэтому она может снизиться только при условии укрепления национальной валюты, заявил журналистам вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.
Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло в 1,8 раза (на 82,8%), говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.
Роспотребнадзор рекомендуют членам избирательных комиссии и иным участникам избирательного процесса заранее привиться от коронавирусной инфекции, следует из рекомендаций ведомства по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.