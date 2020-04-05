Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.

с чего всё началось

Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит. Об этом сообщил энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев, пишет URA.ru.

Экономика Штрафы для застройщиков за срыв сроков отменили до конца года Правительство отменило до 1 января 2021 года штрафы застройщикам за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого строительства, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Происшествия В Иркутске восстановили теплоснабжение Свердловского округа 4 апреля в 19:00 в Иркутске возобновили теплоснабжение Свердловского округа, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Общество В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Здоровье Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей "Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.

Общество В Кузбассе ввели региональные налоговые льготы для бизнеса Налог с общей суммы дохода для предприятий Кемеровской области сократили с 6 до 1%, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 4 апреля в своем Телеграм-канале.

Общество 4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.