Коронавирус

РБКРБКЭнтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит. Об этом сообщил энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев, пишет URA.ru.
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с чего всё началось

Специалисты по насекомым объяснили, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус.
URA.Ru11:51

Подробнее о событии

Энтомологи РФ высказались о возможности переноса коронавируса комарами

Невские Новости21:32

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

Аргументы и Факты20:32

Ученые рассказали о вероятности заразиться COVID-19 через укус комара

Известия20:21

Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

РБК21:33

Ученые узнали, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РЕН ТВ19:23

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новости19:04

Специалисты по насекомым объяснили, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

URA.Ru11:51
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Экономика

Штрафы для застройщиков за срыв сроков отменили до конца года

Правительство отменило до 1 января 2021 года штрафы застройщикам за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого строительства, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Forbes 08:00
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Российская газета 12:18
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия 21:02
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02 апреля в 02:18
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Общество

Названы страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 21:15
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт 13:10
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Наука

Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме

Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Anonsens 02 апреля в 14:36
Происшествия

В Иркутске восстановили теплоснабжение Свердловского округа

4 апреля в 19:00 в Иркутске возобновили теплоснабжение Свердловского округа, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Твой Иркутск 21:31
Энергетика

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Lenta.ru 20:34
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
РИА Новости 20:47
Общество

В Кузбассе ввели региональные налоговые льготы для бизнеса

Налог с общей суммы дохода для предприятий Кемеровской области сократили с 6 до 1%, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 4 апреля в своем Телеграм-канале.
ИА Красная Весна 04:36
Общество

4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Союзное Вече вчера в 04:44
Здоровье

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Футбол

Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом

Матч ТВ 10:01
Происшествия

Подъезд пятиэтажки на улице Калинина в Биробиджане изолирован

Подъезд жилого дома на улице Калинина в Биробиджане изолирован сотрудниками правоохранительных органов.
Город на Бире 22:05
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Экономика

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса.
Lenta.ru 21:48
Биатлон

Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.
РИА Новости 07:02
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