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В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.В источнике
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С чего всё началось

В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса

Антитела, нейтрализующие классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса, вырабатываются после вакцинации препаратом "Эпиваккорона".
ТАССвчера в 12:21

Подробнее о событии

«Вектор» заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID

РБКвчера в 16:26

В «Векторе» оценили эффективность «Эпиваккороны» против новых штаммов ковида

Life.ruвчера в 14:11

«ЭпиВакКорону» признали эффективной против трех штаммов коронавируса

Телеканал 360°вчера в 13:21

«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:33

«Вектор» отчитался об антителах после «ЭпиВакКороны»

Вести.Ruвчера в 12:46

Стало известно, от каких штаммов COVID-19 защищает «ЭпиВакКорона»

Российская газетавчера в 12:39

В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса

ТАССвчера в 12:21
Интересное

Глава делегации России в Вене: у США есть месяц на раздумья по ДОН

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Газета.Ru18:43

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В Мадриде стартуют мужские соревнования Mutua Madrid Open, а мы предлагаем вашему вниманию превью турнира и анализ сетки, которые помогут вам определиться с фаворитами и сделать ставки на теннис.
GoTennis.ruвчера в 02:02

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Ведомостивчера в 03:50