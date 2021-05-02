В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса
"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.В источнике
С чего всё началось
В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса
Антитела, нейтрализующие классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса, вырабатываются после вакцинации препаратом "Эпиваккорона".
ТАССвчера в 12:21