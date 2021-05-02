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«ЭпиВакКорону» признали эффективной против трех штаммов коронавируса

Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к образованию антител, нейтрализующих классический, «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.В источнике
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С чего всё началось

В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.
ТАСС12:21

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«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса

Известия15:40

«ЭпиВакКорону» признали эффективной против трех штаммов коронавируса

Телеканал 360°13:21

«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса

Lenta.ru13:33

В «Векторе» оценили эффективность «Эпиваккороны» против новых штаммов ковида

Life.ru14:11

«Вектор» отчитался об антителах после «ЭпиВакКороны»

Вести.Ru12:46

Стало известно, от каких штаммов COVID-19 защищает «ЭпиВакКорона»

Российская газета12:39

В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса

ТАСС12:21
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