Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к образованию антител, нейтрализующих классический, «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

С чего всё началось В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против трех штаммов коронавируса "Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. ТАСС 12:21