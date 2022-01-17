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Эпидемиолог Горелов: распространение омикрон-штамма до регионов РФ займет от двух недель

Новый штамм коронавируса «Омикрон» дойдет до большинства регионов России быстрее, чем когда-то «Дельта».
Известия
Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям
» дал прогноз по распространению омикрон-штамма до регионов России.
Lenta.ru
«В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная», — сказал он.
Lenta.ru
"Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребёнок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно. То есть воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя", — подчеркнул он.
Life.ru

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Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов: «омикрон» придет в регионы через две недели
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«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»
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