«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — подчеркивается в документе.
Заслуженный энергетик Украины, бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец допустила, что «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также на «воровство» российского транзитного газа в случае острого дефицита топлива.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.
Напомним, PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года, но найти приставку в свободной продаже по рекомендованной розничной цене сложно – консоль от Sony быстро скупают перекупщики, после чего продают в несколько раз дороже.