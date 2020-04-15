Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.

Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве

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