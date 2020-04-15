Коронавирус
RT на русскомЭпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
Читать в источнике
Оценить553
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК вчера в 11:27
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавирусной инфекции
Православие и Мир 02:49
Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
Особое мнение: Дмитрий Гудков
Д. Гудков: Начальники очень внимательно в администрации президента, и в ГД, и в мэрии читают мой блог Д. Гудков ― Там меньше – 250, по-моему, долларов или 200 долларов в месяц.
Эхо Москвы 13:27
Общество
В Липецкой области вводят пропускной режим
С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации.
АиФ - Черноземье 02:41
Финансы
Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть
Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent.
Клопс 13:43
Армия и оружие
Турция перебросила спецназ на юг Идлиба
Официально Анкара не комментирует переброску в южную часть провинции Идлиб, своего спецназа.
Avia.pro 17:27
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Шоу-бизнес
Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
Народные новости 09:14
Спорт
В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно
По информации издания, спортсмены, допинг-пробами которых заинтересуется Американское антидопинговое агентство (USADA), должны будут самостоятельно сдать анализы мочи и крови дома.
Lenta.ru 16:15
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Гаджеты
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Происшествия
Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд
Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга.
RT на русском 16:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Армия и оружие
Минобороны сообщило об эпидемиологической обстановке в армии
Ситуация с распространением коронавируса в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
РБК вчера в 09:43
Общество
Захарова: Российские дипломаты от усталости «засыпают стоя»
Вечерняя Москва 16:59
Общество
В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых
Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:33
Экономика
ФРС заявила о резком снижении экономической активности в США
Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в «Бежевой книге» — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране от 15 апреля.
Известия 15:44
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия 13 апреля в 23:46
Путешествия
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Армия и оружие
РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага
Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости 17:21
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46