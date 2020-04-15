Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
Читать в источнике
Комментировать420

Подробнее о событии

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве

РИА Новости14:16

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

РБК11:58

Эпидемиолог рассказал, когда в Москве возможно снижение числа зараженных COVID-19

Вечерняя Москва10:43

Эпидемиолог предсказал спад эпидемии коронавируса в Москве летом

Московский Комсомолец11:02

В Минздраве уточнили сроки начала снижения числа инфицированных в Москве

Известия10:56

Минздрав ожидает снижения числа заразившихся коронавирусом в Москве в июне—июле

Коммерсантъ11:13

Эпидемиолог дал прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в Москве

РЕН ТВ10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Экономика

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК вчера в 11:27
506
Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавирусной инфекции

Православие и Мир 02:49
1,3K
Общество

У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус

По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
17
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
151
Политика

Особое мнение: Дмитрий Гудков

Д. Гудков: Начальники очень внимательно в администрации президента, и в ГД, и в мэрии читают мой блог Д. Гудков ― Там меньше – 250, по-моему, долларов или 200 долларов в месяц.
Эхо Москвы 13:27
Общество

В Липецкой области вводят пропускной режим

С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации.
АиФ - Черноземье 02:41
305
Финансы

Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть

Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent.
Клопс 13:43
33
Армия и оружие

Турция перебросила спецназ на юг Идлиба

Официально Анкара не комментирует переброску в южную часть провинции Идлиб, своего спецназа.
Avia.pro 17:27
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
1,1K
Шоу-бизнес

Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»

Народные новости 09:14
6
Спорт

В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

По информации издания, спортсмены, допинг-пробами которых заинтересуется Американское антидопинговое агентство (USADA), должны будут самостоятельно сдать анализы мочи и крови дома.
Lenta.ru 16:15
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
15
Гаджеты

В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch

В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Происшествия

Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд

Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга.
RT на русском 16:20
Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Вести.Ru 08:50
2,2K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,9K
Армия и оружие

Минобороны сообщило об эпидемиологической обстановке в армии

Ситуация с распространением коронавируса в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
РБК вчера в 09:43
11
Общество

Захарова: Российские дипломаты от усталости «засыпают стоя»

Вечерняя Москва 16:59
Общество

В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых

Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:33
9
Экономика

ФРС заявила о резком снижении экономической активности в США

Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в «Бежевой книге» — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране от 15 апреля.
Известия 15:44
1
Общество

Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
2K
Общество

Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
5
Спорт

Карлсен проиграл 16-летнему Фирудже в финале шахматного онлайн-турнира

ТАСС Спорт 15:51
Космос

Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия 13 апреля в 23:46
24
Путешествия

Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж

Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
1
Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
22
Армия и оружие

РВИО опубликовало уникальный документ с хронологией штурма Рейхстага

Российское военно-историческое общество (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии опубликовало на своем сайте уникальные документы, подробно рассказывающие о тех событиях, в том числе о штурме Рейхстага.
РИА Новости 17:21
Общество

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
212
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное