Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — уточнил он.

с чего всё началось

В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то критическому значению, хотя число больных еще какие время будет расти. В следующие дни будет рост числа зараженных, а затем начнется снижением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

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