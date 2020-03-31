Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.
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Николай Брико
В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то критическому значению, хотя число больных еще какие время будет расти. В следующие дни будет рост числа зараженных, а затем начнется снижением.
— Николай БрикоАБН 06:44
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Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. "Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — уточнил он.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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