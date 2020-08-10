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Известия
Известия

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Вторая волна коронавируса, вероятно, начнется по всему миру в осенний период, заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

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РБК

Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

РБК22:04
Комсомольская правда

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Комсомольская правда21:29
РИА Новости

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

РИА Новости21:59
Lenta.ru

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru18:50
RT на русском

Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

RT на русском19:49
Коммерсантъ

Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии

Коммерсантъвчера в 13:48

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Коммерсантъвчера в 11:59
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Газета.Ru18:50

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Свободная Пресса01:09
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