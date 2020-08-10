Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
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Вторая волна коронавируса, вероятно, начнется по всему миру в осенний период, заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.В источнике
С чего всё началось
Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса
Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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