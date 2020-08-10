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РИА Новости
РИА Новости

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны коронавируса в мире осенью.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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Lenta.ru

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru18:50
Комсомольская правда

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Комсомольская правда21:29
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

РИА Новости21:59
Российская газета

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавирусной инфекции в России

Российская газета19:37
РБК

Эпидемиолог оценил особенности заражения коронавирусом в холодный сезон

РБК22:04
RT на русском

Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

RT на русском19:49
Коммерсантъ

Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии

Коммерсантъвчера в 13:48

Борису Титову сообщили, сколько погашено долгов по госконтрактам

«С учетом важности скорейшего восстановления экономики, пострадавшей от пандемии новой коронавирусной инфекции, вопрос надлежащего исполнения публичными заказчиками своих обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобретает первоочередное значение»,— говорится в письме первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Коммерсантъ18:30

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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