с чего всё началось

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Политика Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.

Общество ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике. 108

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 114

Шоу-бизнес Марина Кравец показала редкое фото с мужем Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки. 1

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 885

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 47

Баскетбол Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке была продана пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.

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Экономика Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором. 4

Культура Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Экономика Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. 8

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 302