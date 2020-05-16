Общество

REGNUMREGNUMЭпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Власти Уханя, который считается центром распространения коронавируса в мире, в декабре прошлого года скрыли детали о масштабах первоначальной вспышки, заявил
 в интервью CNN ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
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