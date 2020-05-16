с чего всё началось

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

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Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Общество Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. 177

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Здоровье В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек. 684

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 237

Общество Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении. 16

Общество В Ростове закрылся рынок «Атлант» «Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta. 105

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Общество NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны. 2

Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 111