Общество
REGNUMЭпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью
Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru вчера в 03:45
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.
Lenta.ru 11:12
Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза вчера в 12:32
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
ТАСС 16:38
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым 03:22
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Здоровье
Российские медики выявили новое проявление коронавируса
Сегодня стало известно о новых проявлениях коронавирусной инфекции. Пока тревожные последствия зафиксировали у двух пациентов.
Канал 7+ 14 мая в 09:20
Наука
Создана технология по обнаружению заболевания легких
Evo-rus.com 12:31
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости вчера в 08:49
Общество
В Ростове закрылся рынок «Атлант»
«Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима», — пишет местный портал RostovGazeta.
Бизнес-газета 05:38
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК 15:09
Общество
NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов
Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны.
ТАСС 14:42
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:01