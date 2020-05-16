с чего всё началось

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

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Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 31

Футбол Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.

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Биатлон Пахноцкая обвинила Логинова в трусости после истории с допингом Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая раскритиковала Александра Логинова за то, что тот не извинился после истории с допингом.