Общество
REGNUMЭпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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с чего всё началось
Власти Уханя, который считается центром распространения коронавируса в мире, в декабре прошлого года скрыли детали о масштабах первоначальной вспышки, заявил в интервью CNN ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.Радио Sputnik07:04
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