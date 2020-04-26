Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН поспорил с коллегой. Гинцбург считает, что коронавирус может развиваться двумя путями, и выразил надежду, что к осени станет понятно, каким именно.

с чего всё началось

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России. Вирус, по мнению эпидемиолога, может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины.

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

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