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РИА Новости
РИА Новости

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.В источнике
С чего всё началось
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Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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Названы сроки второй волны коронавируса в России

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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

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Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавирусной инфекции в России

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Эпидемиолог рассказал о второй волне эпидемии: коронавирус будет агрессивнее

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Эпидемиолог Михаил Фаворов: осенью коронавирус станет агрессивнее

Век7 августа в 23:40

Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода
Газета.Ru18:50

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал о проведении Россией наблюдательного полета над Германией в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН).
Газета.Ru19:53

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на выборах президента страны на участке, который открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, передает корреспондент ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 05:33
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
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