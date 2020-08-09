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РИА Новости
РИА Новости

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.В источнике
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Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
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Эпидемиолог рассказал о второй волне эпидемии: коронавирус будет агрессивнее

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Коммерсантъ18:36
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В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
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Vprognoze.ruвчера в 09:00
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Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

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