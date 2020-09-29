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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируется, в зависимости от числа новых случаев могут быть введены ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости06:15
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Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

Ведомости06:51
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В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае будут введены ограничения по коронавирусу

Московский Комсомолец07:50
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Роспотребнадзор назвал условия для введения ограничений по коронавирусу

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В Роспотребнадзоре назвали условия для введения ограничений по коронавирусу

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Роспотребнадзор назвал важное условие для возвращения карантина

URA.Ru06:33
RT на русском

Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

RT на русском06:27
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

РИА Новости06:15

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Сборная России сыграет с турками и венграми на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу проведет домашние матчи группового этапа Лиги наций с командами Турции и Венгрии на стадионе в Петровском парке, где принимает соперников московское "Динамо", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:20