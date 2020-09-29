Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируется, в зависимости от числа новых случаев могут быть введены ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В источнике
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В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости06:15
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