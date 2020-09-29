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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируется, в зависимости от числа новых случаев могут быть введены ограничения. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости06:15
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News.ru

Эпидемиолог назвала контролируемой ситуацию с коронавирусом в России

News.ru07:59
Московский Комсомолец

В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае будут введены ограничения по коронавирусу

Московский Комсомолец07:50
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В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

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Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

Ведомости06:51
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Роспотребнадзор назвал важное условие для возвращения карантина

URA.Ru06:33
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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

RT на русском06:27
ТК Звезда

Роспотребнадзор назвал условия для введения ограничений по коронавирусу

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Песков отреагировал на требование Макрона по ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с Европой по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Песков отреагировал на требование Макрона по ситуации с Навальным
News.ru07:59
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

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РИА Новости06:40
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Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300

Полковник сообщил, что, по данным разведки его страны, ЗРК С-300, которые прикрывают воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и направляются «в сторону оккупированных территорий Азербайджана».
Известия08:05
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

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RT на русском05:25
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На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

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Российская газета07:50
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